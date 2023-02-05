وزير أوقاف سوريا يبحث مع شيخ الأزهر في القاهرة تعاون المؤسستين الدينيتين العريقتين

زار وزير الأوقاف السوري محمد عبد الستار السيد، العاصمة المصرية القاهرة والتقى بالشيخ علي جمعة رئيس لجنة الشؤون الدينية بالبرلمان المصري وعضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف.

وناقش الوزير السيد مع الشيخ جمعة الجهود المشتركة في المجال الديني، وتعزير العلاقات الدينية بين البلدين وآليات التنسيق والتعاون بين المؤسستين الدينيتين العريقتين في البلدين، وصولا إلى الحفاظ على وسطية الإسلام ومواجهة تيارات التطرف.

وفي اللقاء، أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد أنّ أبناء الجالية السورية خير سفراء لوطنهم، بما حملوه من مواقف وطنية، وانتماء عروبي، مشددا على أن وحدة الشعب السوري بكل أطيافه كانت من أهم عوامل نصره على الإرهاب.

كما التقى السيد مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجالية السورية في مصر، وثمّن دور أبناء الجالية في تعزيز وتطوير العلاقات السورية - المصرية المتجذرة منذ التاريخ.

المصدر: سانا