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وزير الطاقة السعودي: سنرى الآن من يحرق الخشب والفحم أكثر (فيديو)

أخبار العالم العربي

وزير الطاقة السعودي: سنرى الآن من يحرق الخشب والفحم أكثر (فيديو)
AP
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انتقد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، الدول التي كانت ضد الوقود الأحفوري قبل أشهر وغيرت مواقفها الآن.


وخلال مؤتمر صحفي في الرياض، قال  الأمير عبد العزيز بن سلمان: "إذ نظرنا..سنرى من يحرق الخشب أكثر الآن، ومن يحرق الفحم أكثر الآن، ومن يريد العودة إلى النووي الآن".

وتساءل الأمير قائلا: "أين كانت هذه الدول قبل أشهر قليلة؟ وانظروا إلى انبعاثاتها اليوم، هل هذا هو التحول للطاقة النظيفة؟ لا أعرف".

المصدر: "الشرق"

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