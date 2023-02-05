السعودية.. منصة "أبشر" متاحة لتمديد الزيارة العائلية للمقيمين

أوضحت منصة "أبشر" في السعودية أنه يمكن تمديد تأشيرة الزيارة العائلية للمقيمين بكل سهولة عبر خدمة الأفراد في منصة "أبشر".

وأشارت "أبشر" إلى أن طريقة التنفيذ تتم عبر:

1. الدخول على منصة أبشر.

2. اختيار خدمات من تبويب أفراد الأسرة.

3. اختيار تمديد تأشيرة الزيارة العائلية.

هذا خدمة أبشر متاحة لتمديد الزيارة للمقيم المسجل والمفعل في منصة "أبشر".

تمديد تأشيرة الزيارة العائلية يتم بكل سهولة عبر منصة أبشر https://t.co/Qs5n5PEPGe#أسهل_أسرعpic.twitter.com/0A2bdXlhlU — أبشر (@Absher) February 5, 2023

المصدر: "عكاظ" + RT