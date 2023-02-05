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السعودية.. منصة "أبشر" متاحة لتمديد الزيارة العائلية للمقيمين

أخبار العالم العربي

السعودية.. منصة
AFP
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أوضحت منصة "أبشر" في السعودية أنه يمكن تمديد تأشيرة الزيارة العائلية للمقيمين بكل سهولة عبر خدمة الأفراد في منصة "أبشر".

وأشارت "أبشر" إلى أن طريقة التنفيذ تتم عبر: 

1.  الدخول على منصة أبشر.

2.  اختيار خدمات من تبويب أفراد الأسرة.

3.  اختيار تمديد تأشيرة الزيارة العائلية.

هذا خدمة أبشر متاحة لتمديد الزيارة للمقيم المسجل والمفعل في منصة "أبشر".

المصدر: "عكاظ" + RT

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