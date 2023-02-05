الإمارات تطلق تمارين "درع الإمارات" العسكري (فيديو)

أطلقت وزارة الدفاع الإماراتية تمارين درع الإمارات المشترك 51 داخل مياه وأجواء وأراضي الدولة.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع عن بدء تنفيذ تمرين درع الإمارات المشترك 51 الذي يعتبر امتدادا لسلسلة تمارين درع الإمارات المشترك التي تنفذها قيادة العمليات المشتركة بهدف رفع كفاءة وجاهزية قيادات ووحدات القوات المسلحة في تخطيط وتنفيذ العمليات المشتركة في جميع الظروف والأوقات.

وتشارك في التمرين الذي ينفذ داخل مياه وأجواء وأراضي دولة الامارات العربية المتحدة قوات واجب مشتركة من القوات البرية وحرس الرئاسة والقوات البحرية والقوات الجوية والدفاع الجوي والطيران المشترك.

وبدأ التمرين بتنفيذ قوة الواجب المشتركة (زايد) عمليات القوات المحمولة جواً ليلاً.

وقال قائد العمليات المشتركة اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري إنه تم انتهاء المرحلة الأولى بنجاح قوة الواجب المشتركة (زايد) في إنجاز جميع واجباتها التعبوية في التوقيتات المحددة لها بالرغم من المخاطر العالية في بيئة العمليات المشتركة.