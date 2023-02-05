السفير الأمريكي الجديد في تونس يفاجئ المواطنين ويثير تفاعلا! (فيديو)

أثار السفير الأمريكي الجديد في تونس جوي هود تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد استخدامه اللغة العربية وعبارات من اللهجة التونسية في تقديم نفسه للجمهور.

وظهر جوي هود، البالغ من العمر 46 عاما، في مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية بتونس، لأول مرة بعد تسلم أوراق اعتماده الرسمية من الرئيس التونسي قيس سعيد، لمباشرة مهامه خلفا لدونالد بلوم.

وقال هود إنه كان محظوظا بزيارة تونس في العام الماضي، وتأثر بكرم الضيافة، وجمال تونس الخضراء، مشيرا إلى أنه سعيد بالعودة إلى بلاد ابن خلدون وعزيزة عثمانة وأبو القاسم الشابي.

وأضاف أنه مطلع على "التحديات الاقتصادية الهامة التي تمر بها تونس في هذه الفترة"، مؤكدا: "لهذا سأعمل أنا وفريقي بجد لتعميق الشراكة الاقتصادية لخلق وظائف جديدة وأتطلع لتعزيز الصداقة التي تربط بين البلدين منذ قرنين وتوفير المزيد من الفرص التعليمية ودعم السياحة ودعم التعاون. متحمس للقائكم وبدء العمل في تونس".

تجدر الإشارة إلى أن هود من الدبلوماسيين الأمريكيين البارزين، حيث شغل قبل تعيينه سفيرا بتونس، منصب النائب الرئيسي الأول لمساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى منذ يناير عام 2021.

كما تقلد منصب نائب سفير في كل من العراق والكويت والسعودية وإيران، وتقلد مناصب قيادية في سفارات الولايات المتحدة في كل من قطر واليمن وإريتريا.

المصدر: RT