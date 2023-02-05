وسائل إعلام: "قسد" تعتقل 210 إرهابيين من تنظيم "داعش" بدعم من التحالف الدولي

تمكنت التشكيلات الكردية التابعة لـ "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، خلال عملية مكافحة الإرهاب في مدينة الرقة من اعتقال 210 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.

وذكرت قناة الحدث، نقلا عن بيان صادر عن قيادة قوات سوريا الديمقراطية، أن العملية بدأت في 25 يناير الجاري بمساعدة التحالف الدولي برعاية الولايات المتحدة، التي قدمت دعما جويا.

وقال البيان: "اكتشفت وحدات خاصة من قوات سوريا الديمقراطية، ملاجئ وممرات تحت الأرض يستخدمها المسلحون الذين دخلوا المدينة".

وأضاف: "صادرت قواتنا مخزونات أسلحة ومتفجرات وأحزمة ناسفة ومنشورات متطرفة، كانت تستخدم لاستقطاب مؤيدين جدد لصفوف تنظيم الدولة الإسلامية".

وبحسب القناة، بدأ الأكراد الاستعدادات للعملية بعد هجوم مسلح نفذه تنظيم "داعش" في 26 ديسمبر، في حي الدرعية غربي الرقة، حيث يقع مقر قوات سوريا الديمقراطية، وأدى ذلك لمقتل ستة مقاتلين أكراد، وتوجه شيوخ العشائر المحلية إلى قيادة قوات سوريا الديمقراطية التي أفادت عن دخول مجموعة كبيرة من الإرهابيين إلى المدينة وطلبوا حماية المدنيين منهم.

وشكلت محافظة الرقة البؤرة الرئيسية لتنظيم "داعش" في سوريا منذ 2014، وتم تحريرها من قبل قوات سوريا الديمقراطية، في أكتوبر 2017، بدعم من التحالف الدولي برعاية الولايات المتحدة، ولحقت نتيجة القصف أضرار بالغة بمركز المحافظة، حيث يقطن 220 ألف شخص.

المصدر: تاس