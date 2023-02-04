للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. الجيش الإسرائيلي يقتحم أريحا وسط اشتباكات مسلحة (فيديو)

أصيب 4 فلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر بأريحا في الضفة الغربية.

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واقتحمت قوة إسرائيلية فجر اليوم السبت مخيم عقبة جبر بحثا عن مطلوبين، مما أدى لاندلاع اشتباكات مسلحة وإطلاق نار، وهو ثاني اقتحام للمخيم خلال 24 ساعة.

وأفاد شهود عيان بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم حارة المقايطة في المخيم وحاصر منزلا، وسط سماع اشتباكات مسلحة تدور في محيطه. على إثر ذلك، تم اعتقال 3 فلسطينيين من عائلة واحدة.

ويفرض الجيش الإسرائيلي حصارا عسكريا على أريحا منذ أسبوع، حيث أقام الحواجز على جميع مخارجها في إطار البحث والتفتيش عن منفذ هجوم مسلح عند أحد المطاعم قرب مستوطنة الموغ جنوب المدينة دون وقوع إصابات.

المصدر: RT