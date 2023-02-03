الأمن المصري يشتبك مع مجرمين خطيرين فيقتل 3 ويعتقل 7 آخرين بالدقهلية

تمكنت أجهزة الأمن المصرية من تحديد مخبأ 10 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بقرية الفرماوي بمديرية أمن الدقهلية، امتهنوا الإتجار بالمواد المخدرة وكان مقرهم مسرحا لمزاولة نشاط إجرامي.

وجاءت جهود الأجهزة الأمنية في الدقهلية استمرارا لمساعي وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها مما أسفر عن مصرع 3 وإصابة 6 وضبط آخر، وعُثر بحوزتهم على 9 بنادق آلية وعدد 17 خزينة وعدد من الطلقات وطبنجة و2 دراجة نارية ومركبة "توك توك"، فضلا عن كمية من مخدر البانجو بزنة 60 كيلو غراما.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولّت النيابة العامة مجريات التحقيق في القضية.

المصدر RT