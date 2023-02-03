القبض على مالك أشهر محل دجاج في مصر بعد انتشار فيديو

كشفت أجهزة وزارة الداخلية في مصر، ملابسات تداول مقطع فيديو ، يظهر خلاله بعض المخالفات بأحد المطاعم بالقاهرة، مما يعرض صحة المواطنين للخطر.

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وذكرت الشرطة أنه تم القبض على صاحب المطعم، حيث تم العثور على دواجن وعدد من عبوات زيت الطعام، مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، بالإضافة لعدم التزام العاملين بقواعد الوقاية الصحية، ووجود بعض مخالفات أثناء إعداد الوجبات داخل المطعم.

وتمت مداهمة المطعم وضبط مديره، وبمواجهته اعترف بإدارته المطعم بدون ترخيص، وأقر بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالمطعم لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: القاهرة 24