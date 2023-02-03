الأمن يكشف سر السحابة السوداء أعلى كوبري تحيا مصر

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية المصرية اليوم الجمعة، ملابسات تصاعد الأدخنة من أسفل كوبري تحيا مصر.

وفي تفاصيل الواقعة، تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بمنطقة الوراق.

وبعد تلقي الإشارة، دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة اللواء جابر بهاء بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه تنسيقا مع قطاع الشمال، حيث تبين بالفحص اندلاع حريق بمخلفات القمامة على مساحة 15 مترا، والمخلفات نحو 200 متر.

هذا وأبلغت النجدة حي الوراق والهيئة العامة للنظافة والتجميل لرفع المخلفات ومنع تكرار الحريق.

المصدر: "مصراوي"