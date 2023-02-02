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وزيرة الخارجية الفرنسية تعلق على لقائها بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

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وزيرة الخارجية الفرنسية تعلق على لقائها بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
AFP
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علقت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا على لقائها بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس.

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وعلى حسابها في "تويتر"، نشرت كاثرين كولونا تغريدة ترجمتها الصفحة الرسمية للخارجية الفرنسية، حيث قالت معلقة: "شددت خلال الجلسة مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على التزام (فرنسا) بتوثيق علاقاتها مع السعودية في جميع المجالات والعمل إلى جانبها من أجل إحلال الاستقرار في المنطقة. إنّها لشراكة تاريخية واعدة".

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الخارجية السعودية مقطع فيديو من اللقاء الذي جرى فيه "استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها"، وفقا وكالة الأنباء السعودية "واس".

المصدر: RT

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