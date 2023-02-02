مصادر حكومية سودانية: وفد إسرائيلي وصل الخرطوم لبحث تطبيع العلاقات

أفادت مصادر في الحكومة السودانية لوكالة "رويترز" بأن وفدا إسرائيليا وصل اليوم الخميس إلى العاصمة الخرطوم لبحث تطبيع العلاقات بين الجانبين.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن الرحلة كانت جزءا من تبادل للزيارات بين السودان وإسرائيل، وشملت نقاشا حول التوصل إلى اتفاق تطبيع العلاقات وتوقيعه.

هذا ولم يصدر تعليق فوري من المسؤولين الإسرائيليين، لكن مكتب وزير الخارجية إيلي كوهين قال إنه سيعقد في المساء مؤتمرا صحفيا "عند عودته من زيارة دولة تاريخية"، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

يذكر أن السودان وافق على اتخاذ خطوات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في اتفاق عام 2020 بوساطة إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلى جانب اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب.

المصدر: "رويترز"