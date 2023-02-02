وزير الحج والعمرة السعودي يستقبل وفدا عراقيا في منفذ "جديدة عرعر" الحدودي (صور)

استقبل وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة، وفدا عراقيا رفيع المستوى يرأسه رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة سامي المسعودي، في منفذ "جديدة عرعر".

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وتفقد وزير الحج والعمرة والوفد، أمس الأربعاء، سير العمل في منفذ "جديدة عرعر" بمنطقة الحدود الشمالية، للوقوف على التسهيلات والخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار القادمين من العراق بعد تسجيل المنفذ قدوم أكثر من 120 ألف معتمر عراقي منذ بداية فتحه للمعتمرين مطلع العام الجاري.

وبدأ الوزير السعودي جولته بالاطلاع على الأعمال والتسهيلات التي تقدمها جميع الجهات العاملة بمنفذ "جديدة عرعر"، والوقوف على سير العمل في ساحات المنفذ بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتسهيل قدوم المعتمرين والزوار ضمن إجراءات سهلة وميسرة، وإثراء التجربة الدينية والثقافية لهم، وفقا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030.

ووقف على سير الأعمال الإنشائية في صالة الحجاج والمعتمرين التي يجري تنفيذها حاليا وفق أحدث التجهيزات التي تضمن سلاسة إنهاء إجراءات القدوم، بالإضافة لخدمات المراقبة الصحية، وخدمات وزارة الحج والعمرة، والخدمات الأخرى المقدمة لتحقيق راحة ضيوف الرحمن، وتلبي احتياجاتهم ورغباتهم.

وشدد وزير الحج والعمرة السعودي على ضرورة تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن من خلال المنفذ، في ظل الدعم المستمر والاهتمام المتواصل من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، بما يلبي تطلعات ضيوف الرحمن، ويسهم في تأديتهم لمناسكهم بطمأنينة ويسر.

يذكر أن منفذ "جديدة عرعر" الحدودي، المنفذ البري المعتمد لدخول الحجاج والمعتمرين من العراق إلى المملكة، أعيد افتتاحه لاستقبال المعتمرين في شهر أغسطس الماضي، امتدادا لجهود التعاون والعمل المشترك بين الجهات الحكومية في منظومة الحج والعمرة.

المصدر: واس