اعتقال سعودي أهان رجال الأمن (صورة + فيديو)

أعلنت السلطات السعودية اعتقال مواطن بتهمة إهانة رجال الأمن، بفيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر بيان للأمن العام السعودي أن "شرطة منطقة الرياض ألقت القبض على مواطن لتوثيقه ونشره محتوى مرئيا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تضمّن إساءة لرجال الأمن".

وأضاف البيان المقتضب أنه "جرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة".

شرطة منطقة الرياض تقبض على شخص لتوثيقه ونشره محتوى تضمن إساءة لرجال الأمن. pic.twitter.com/zUr3dwB8zO — الأمن العام (@security_gov) February 1, 2023

🎥#تم_القبض على شخص نشر في سنابه محتوى يتضمن اساءة لرجال الامن. pic.twitter.com/4PQb33w52M — عبدالله البرقاوي (@albargawy) February 1, 2023

المصدر: وسائل إعلام سعودية + "تويتر"