 
مباشر

اعتقال سعودي أهان رجال الأمن (صورة + فيديو)

أخبار العالم العربي

اعتقال سعودي أهان رجال الأمن (صورة + فيديو)
AFP
اعتقال سعودي بعد فيديو "إهانة الأمن"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uo7r

أعلنت السلطات السعودية اعتقال مواطن بتهمة إهانة رجال الأمن، بفيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر بيان للأمن العام السعودي أن "شرطة منطقة الرياض ألقت القبض على مواطن لتوثيقه ونشره محتوى مرئيا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تضمّن إساءة لرجال الأمن".

وأضاف البيان المقتضب أنه "جرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة".

المصدر: وسائل إعلام سعودية + "تويتر"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا