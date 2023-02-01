السعودية.. إحباط تهريب كمية كبيرة من المخدرات والقبض على 348 مشبوها (صور + فيديو)

أحبط حرس الحدود السعودي تهريب أكثر من 42 طنا من القات، و661 كغ من الحشيش، وألقى القبض على 348 مشبوها في الفترة من الـ8 من يناير، وحتى الـ29 منه.

وصرح المتحدث باسم المديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك ومكة المكرمة والمدينة المنورة، أحبطت محاولات تهريب 42.2 طنا من نبات القات المخدر و661 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر و318970 قرصا خاضعا لتنظيم التداول الطبي و118517 قرصا من مادة الإمفيتامين المخدر.

وأكد العقيد مسفر القريني أن الأمن قبض على المهربين وعددهم 348 متهما، منهم 33 سعوديا، و315 مخالفا لنظام أمن الحدود، 273 من الجنسية اليمنية، و38 من الجنسية الإثيوبية و3 مصريين وإريتري.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.

#حرس_الحدود يحبط محاولات تهريب (42.2) طن من نبات القات المخدر و(661) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر و(318,970) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي و(118,517) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر.#الحرب_على_المخدراتpic.twitter.com/iVp9Q2KB9y — حرس الحدود السعودي (@BG994) February 1, 2023

إنجازات أمنية متواصلة في مكافحة المخدرات والسموم.#الحرب_على_المخدراتpic.twitter.com/1YVBg9TN5B — حرس الحدود السعودي (@BG994) February 1, 2023

المصدر: وسائل إعلام سعودية