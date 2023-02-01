هل تحصل الجزائر على مقاتلة روسية تتبع 60 هدفا في وقت واحد؟

تمتلك روسيا إحدى أقوى مقاتلات الجيل الجديد وأول طائرة روسية تستخدم تقنية التخفي لتنافس كلا من F-22 Raptor و F-35 Lightning الأمريكيتين.

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هذه المقاتلة الشبحية "سوخوي - 57" الروسية، التي كشفت عن قوتها الكبيرة خلال العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، مجهزة بأحدث التكنولوجيات الإلكترونية والمعلوماتية، حيث دخلت مرحلة التصنيع الواسع المتسارع في سنة 2019، وتم تسليم أول وحدة منها للقوات الجوية الروسية في شهر ديسمبر 2020.

وفي هذه الأثناء تكاثر الحديث حول رغبة الجزائر كأول دولة عربية بامتلاك هذه المقاتلة فائقة القوة، لتنضم إلى ترسانة القوات المسلحة الجزائرية في قائمة أقوى الأسلحة التي تمتلكها من روسيا، وهي صورايخ الدفاع الجوي "إس - 400"، والصورايخ التكتيكية "إسكندر"، بالإضافة إلى دبابات "تي - 90" المدمرة، والقاذفة المقاتلة "سوخوي - 34".

وتحدثت وسائل الإعلام الروسية عن أن الجزائر قد تصبح أول دولة تمتلك مقاتلات الجيل الخامس الروسية Su-57، حيث عقدت محادثات مع روسيا نهاية عام 2020، ويدور الحديث عن 14 طائرة على الأقل، ومن المقرر تسليمها قبل العام 2030.

وتظهر الجزائر اهتماما كبيرا بالحصول على مقاتلات Su-57E، و هي نسخة التصدير من مقاتلة Su-57، ولكنها ترغب في الوقت نفسه ببعض التعديلات في المقاتلة مثل الرادار لتتناسب معها.

وتستغرق عملية توريد "سو-57" بضعة أعوام ويتوقع أن تختتم بحلول عام 2025 حين سيتم تشكيل سربين من مقاتلات "سو – 30 إم كا" وسرب واحد من مقاتلات "ميغ – 29 إم 2" الخفيفة وسرب واحد من مقاتلات "سو – 35" الثقيلة، فضلا عن سرب مقاتلات "سو – 57" للجيل الخامس وسرب واحد من طائرات "سو – 34".

وتتمكن "سو - 57" باستخدام تقنية الليزر المتطورة، لرادارها من تتبع 60 هدفا في وقت واحد، واكتشاف الأهداف من مسافة تزيد عن 400 كيلومتر، والسماح للطائرة بضرب 16 هدفا في وقت واحد.

المصدر: RT + وسائل إعلام روسية