الأردن.. السلطات الأمنية تتوعد بملاحقة ناشري إشاعة انتشار مخدرات الفراولة بالمدارس
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uo2u
توعدت الأجهزة الأمنية في الأردن، بملاحقة من يعمل على نشر شائعة انتشار مخدرات "الفراولة" في مدارس المملكة.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن "هناك من يقوم بإعادة نشر إشاعة انتشار مخدرات الفراولة في المدارس وهي إشاعة كاذبة جرى نفيها عديد المرات".
وأكد أنه "ستتم ملاحقة كل من يقوم بنشرها أو يقوم بنشر مثل تلك الإشاعات التي لا أساس لها من الصحة".
الأمن العام : هناك من يُعيدون نشر إشاعة انتشار مخدرات الفراولة في المدارس— مديرية الأمن العام (@Police_Jo) February 1, 2023
للتفاصيل || https://t.co/HLcYsbT4h3#الأردن#الأمن_العامpic.twitter.com/XouorJXBhE
المصدر: RT