الأردن.. السلطات الأمنية تتوعد بملاحقة ناشري إشاعة انتشار مخدرات الفراولة بالمدارس

توعدت الأجهزة الأمنية في الأردن، بملاحقة من يعمل على نشر شائعة انتشار مخدرات "الفراولة" في مدارس المملكة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن "هناك من يقوم بإعادة نشر إشاعة انتشار مخدرات الفراولة في المدارس وهي إشاعة كاذبة جرى نفيها عديد المرات".

وأكد أنه "ستتم ملاحقة كل من يقوم بنشرها أو يقوم بنشر مثل تلك الإشاعات التي لا أساس لها من الصحة".

الأمن العام : هناك من يُعيدون نشر إشاعة انتشار مخدرات الفراولة في المدارس



للتفاصيل || https://t.co/HLcYsbT4h3#الأردن#الأمن_العامpic.twitter.com/XouorJXBhE — مديرية الأمن العام (@Police_Jo) February 1, 2023

المصدر: RT