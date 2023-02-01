هنغاريا تكرم وزير خارجية البحرين

تسلم وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني من نظيره الهنغاري بيتر سيارتو، وسام الشرف الهنغاري، وذلك خلال الزيارة التي قام بها الزياني إلى بودبست أمس الثلاثاء.

وحسب وسائل إعلام بحرينية، فإن الزياني منح الوسام "تقديرا من الحكومة الهنغارية للجهود التي قام بها في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين، وعلى وجه الخصوص في دعم مملكة البحرين لهنغاريا في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، مما كان له كبير الأثر في إنقاذ الأرواح والتعافي الاقتصادي والعودة إلى الحياة الاقتصادية".

من جانبه أعرب الزياني عن شكره وامتنانه للحكومة الهنغارية على تكريمه بهذا الوسام الرفيع، مشيرا إلى اعتزازه بالصداقة الوثيقة التي تربطه بالوزير سيارتو، وحرص نظيره الهنغاري على تنمية وتطوير علاقات الصداقة بين البلدين خدمة للمصالح المتبادلة.

وخلال المباحثات التي عقدها سيارتو الزياني، استعرض الجانبان، إضافة إلى قضايا العلاقات الثنائية، مستجدات الأوضاع العالمية، والأزمات والصراعات الإقليمية والدولية الراهنة وانعكاساتها على الأمن والسلم الدولي، بما في ذلك القضية الفلسطينية، والنزاعات في منطقة الشرق الأوسط، وأزمة أوكرانيا، وإمدادات الغذاء والطاقة، ومكافحة الإرهاب، والتغير المناخي.

وأكد الجانبان أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لتسوية الصراعات العالمية عبر الحوار الدبلوماسي ووفق قواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية، والعمل على إنهاء المعاناة الإنسانية للاجئين والنازحين في مناطق الصراعات، وتكريس التعاون الدولي لدعم الشراكات الاستراتيجية الاقتصادية لما فيه تحقيق النماء والازدهار العالمي.

المصدر: وسائل إعلام بحرنية