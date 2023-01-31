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عباس يستقبل رئيسي جهازي المخابرات المصرية والأردنية

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عباس يستقبل رئيسي جهازي المخابرات المصرية والأردنية
/ WAFA
عباس يستقبل رئيسي جهازي المخابرات المصرية والأردنية
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استقبل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يوم الثلاثاء بمقر الرئاسة بمدينة رام الله رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، ورئيس المخابرات الأردنية أحمد حسني.

ونقل رئيسا جهازي المخابرات رسالة دعم وتضامن كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وملك الأردن عبد الله الثاني، والتأكيد على دعمهما للرئيس محمود عباس، وفلسطين وشعبها والحرص على الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جانبه، أكد الرئيس الفلسطيني على أهمية استمرار التنسيق مع الجانبين المصري والأردني وشكره للجهود التي تبذلها كل من مصر والأردن للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وحضر اللقاء أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.

المصدر: وفا

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