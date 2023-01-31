رفض استئناف "البلوغر" هدير عاطف على قرار حبسها في قضية توظيف وغسيل الأموال

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة استمرار حبس "البلوغر" هدير عاطف ورفض استئنافها على قرار حبسها في قضية توظيف وغسيل الأموال.

وكشفت التحقيقات تفاصيل واقعة اتهام "البلوغر" هدير عاطف وطليقها بلال محمود وشقيقته وزوج شقيقته بالنصب على المواطنين، إذ أكدت ضحية للشخصين أن المتهمين استغلوها وباقي الضحايا من خلال صفحة "البلوغر" هدير عبر "إنستغرام" وزعموا أن الأرباح تصل إلى 500%، واستولوا منهم على مبالغ مالية لاستثمارها مقابل أرباح شهرية.

وأوضحت جهات التحقيق في قرارها أن جهات التحقيق أرسلت إخطارا إلى البنوك بقرار لجنة التحفظ على أموال "البلوغر" هدير عاطف وطليقها بلال فاروق والمتهمة هاجر محمود، والمتهم تامر عادل، ومنع التصرف في أموالهم، سواء كانت أموالا نقدية، أو منقولة، أو سائلة، أو سندات، أو صكوك، أو ودائع أو محافظ إلكترونية، مملوكة لهم في البنوك وغيرها وأموالهم العقارية الشخصية، بالبيع والتنازل أو الرهن بجميع البنوك المصرية.

وكانت جهات التحقيق بالأموال العامة في التجمع الخامس، قد قررت في وقت سابق تجديد حبس "البلوغر" هدير عاطف وطليقها بلال فاروق والمتهمة هاجر محمود، والمتهم تامر عادل، 45 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة تلقي أموال بهدف استثمارها والنصب على مواطنين.

المصدر: "القاهرة 24"