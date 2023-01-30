السعودية.. إلزام طبيب وطبيبة بتعويض مواطنة بـ52.5 ألف ريال بسبب خطأ طبي

قضت المحكمة العامة في الرياض بإلزام طبيب وطبيبة بدفع تعويض بقيمة 52.5 ألف ريال لمواطنة تضررت نتيجة ارتكابهما خطأ طبيا خلال علاجها.

وأفادت المحكمة بأن التقرير الطبي الخاص بالمواطنة ورأي أهل الخبرة فيه أثبت أن الطبيب والطبيبة ارتكبا خطأ بنسبة 100% في الخطة العلاجية ما تسبب في تضرر أضراس المواطنة وجزء من اللثة.

وجاء هذا الحكم عقب إعلان وزارتي العدل والصحة في وقت سابق اكتمال انتقال اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام.

المصدر: وسائل إعلام سعودية