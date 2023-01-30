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الإمارات تتضامن مع إيران وتعزي في ضحايا الزلزال

أخبار العالم العربي

الإمارات تتضامن مع إيران وتعزي في ضحايا الزلزال
Globallookpress
آثار زلزال في إيران (صورة أرشيفية)
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عبرت الإمارات اليوم الاثنين عن تعازيها وتضامنها مع إيران في ضحايا الزلزال الذي ضرب منطقة جبلية شمال غرب البلاد وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا.

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وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات عن "خالص تعازيها لحكومة جمهورية إيران الإسلامية وشعبها الجار وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين"، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات.

وقتل 3 أشخاص وأصيب نحو ألف أخرين، حسب الطوارئ الإيرانية، إثر زلزال بقوة 5.9 على مقياس ريختر ضرب مدينة خوي وتوابعها في محافظة اذربيجان الغربية شمال غرب إيران في ساعة متأخرة من مساء السبت.

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

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