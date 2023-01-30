الإمارات تتضامن مع إيران وتعزي في ضحايا الزلزال

عبرت الإمارات اليوم الاثنين عن تعازيها وتضامنها مع إيران في ضحايا الزلزال الذي ضرب منطقة جبلية شمال غرب البلاد وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا.

إقرأ المزيد

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات عن "خالص تعازيها لحكومة جمهورية إيران الإسلامية وشعبها الجار وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين"، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات.

وقتل 3 أشخاص وأصيب نحو ألف أخرين، حسب الطوارئ الإيرانية، إثر زلزال بقوة 5.9 على مقياس ريختر ضرب مدينة خوي وتوابعها في محافظة اذربيجان الغربية شمال غرب إيران في ساعة متأخرة من مساء السبت.

المصدر: وكالة أنباء الإمارات