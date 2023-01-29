تبون: الجزائر مستعدة دائما لدعم استقرار سوريا واليمن وليبيا والسودان

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، استعداد بلاده الدائم للمساعدة في البحث عن السبل الكفيلة إلى التوافق والاستقرار في اليمن وليبيا وسوريا والسودان.

وأشار تبون في رسالة إلى المشاركين في مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في "منظمة التعاون الإسلامي"، اليوم الأحد، إلى أن الجزائر تتابع باهتمام بالغ التطورات الحالية في بعض بلدان العالم الإسلامي الشقيقة ويتعلق الأمر بكل من دول اليمن، ليبيا، سوريا، والسودان.

وأكد أن الجزائر ستظل على استعداد دائم للمساعدة في البحث عن السبل الكفيلة إلى التوافق والإستقرار، وستبقى حريصة على الدعوة للحوار الشامل والمصالحة الوطنية.

المصدر: النهار الجزائرية