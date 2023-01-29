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الأمطار تفاقم مخاطر "المنازل الآيلة للسقوط" في عاصمة المغرب الاقتصادية

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الأمطار تفاقم مخاطر
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منزل انهار بتأثير الأمطار في الدار البيضاء ـ أرشيف
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انتقدت فعاليات محلية في مدينة الدار البيضاء المغربية عدم تفعيل قرارات الهدم المتخذة للمباني الآيلة للسقوط، ونبهت إلى المخاطر المحدقة بالأسر القاطنة فيها مع هطل الأمطار.

وقالت صحيفة "هسبريس" المغربية إن معاناة ساكني تلك المباني في العاصمة الاقتصادية للمملكة، تستمر خاصة بعد التساقطات المطرية الأخيرة.

وذكرت أن فعاليات مدنية انتقدت عدم تفعيل قرارات الهدم المتخذة بشأن تلك المباني وحذرت من المخاطر على حياة قاطنيها، "خاصة أن حوادث الانهيار تكررت بشكل مخيف في الأسابيع الماضية".

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ونقلت عن ناشطين من المدينة أن على الحكومة "أن تجد حلولا ناجعة لمعضلة البنايات الآيلة للسقوط التي تهدد الأرواح البشرية"، وأن "التساقطات المطرية تحولت إلى نقمة بالنسبة للأسر القاطنة في هذه المباني التي يمكن أن تنهار في أي لحظة".

وأحصت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة قرابة 20 ألف بناية مهددة بالسقوط في جهات الرباط وطنجة والدار البيضاء، وتستحوذ العاصمة الاقتصادية لوحدها على 4000 مبنى متهالك مهدد بالسقوط.

المصدر: "هسبريس"

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