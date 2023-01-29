موريتانيا.. حزب الرباط يرشح الرئيس السابق الموقوف على رأس قوائمه الانتخابية

أعلن رئيس حزب الرباط الوطني من أجل الحقوق وبناء الأجيال السعد ولد لوليد، ترشيح الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز على رأس لوائح حزبه لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال ولد لوليد في مؤتمر صحفي أمس السبت: إنه سيخوض معركة ترشيح ولد عبد العزيز أمام المحاكم والمجلس الدستوري، مشيرا إلى أن الشعب الموريتاني سيمنح أصواته للرئيس السابق حتى وهو في السجن، وفق تعبيره.

وبدأت قبل أيام محاكمة ولد عبد العزيز أمام القضاء الموريتاني هو ومعاونيه بتهم تتعلق بالفساد واستغلال المنصب.

ويواجه ولد عبد العزيز اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، مع شخصيات أخرى كانت تعمل معه خلال حكمه للبلاد (2008 – 2019).

وبحسب ما هو معلن، جمدت العدالة الموريتانية حتى الآن 41 مليار أوقية قديمة (أكثر من 100 مليون دولار) في إطار ملف العشرية، أكثر من نصفها كان من ممتلكات ولد عبد العزيز وأفراد عائلته.

المصدر: .saharamedias.net