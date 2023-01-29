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مقتل شاب فلسطيني برصاص الأمن الإسرائيلي بدعوى محاولته إطلاق النار قرب قلقيلية (صورة + فيديو)

أخبار العالم العربي

مقتل شاب فلسطيني برصاص الأمن الإسرائيلي بدعوى محاولته إطلاق النار قرب قلقيلية (صورة + فيديو)
RT / Twitter
مقتل شاب فلسطيني بزعم محاولته تنفيذ عملية إطلاق نار قرب قلقيلية - صورة من الأرشيف -
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية ليلة الأحد بمقتل شاب فلسطيني برصاص حارس أمن مستوطنة كدوميم شرقي قلقيلية، بدعوى محاولته إطلاق النار على قاطني المستوطنة.

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي فان مسلحا فلسطينيا وصل إلى مستوطنة كدوميم شرق قلقيلية، وحاول تنفيذ عملية إطلاق نار داخل المستوطنة، ولكن حارس أمن المستوطنة قام بإطلاق النار صوب الفلسطيني وحيده.

وأضافت أن تعليمات صدرت للمستوطنين بالتزام المنازل لوجود مسلحين آخرين.

من جهتها أكدت "القناة 14" العبرية مقتل الشاب الفلسطيني دون وقوع إصابات في صفوف المستوطنين.

وزعمت مصادر إسرائيلية، أن الشاب كان بحوزته مسدس وقد جرى إطلاق النار عليه بعد محاولته تنفيذ عملية في المنطقة الشمالية للمستوطنة.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية

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