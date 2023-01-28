الجيش الليبي يلقي القبض على متزعم عصابة دولية خطيرة تمارس القتل والخطف

أعلنت الكتيبة 444 التابعة للجيش الليبي القبض على المطلوب "الدامبي الأقطع" الذي يترأس عصابة متعددة الجنسيات ويصنف بأنه مجرم خطير.

وذكر بيان للكتيبة أن إحدى مفارز الجيش الليبي من تمكنت من إلقاء القبض على المدعو: أحمد الملقب: "الدامبي الاقطع"، المتورّط في العديد من القضايا أبرزها: الخطف وابتزاز ذوي المخطوفين بدفعَ فدية مالية مقابل إطلاق سراحهم، إضافةً للعديد من قضايا القتل حيثُ كان يترأّس عصابة مسلّحة تضمّ خليطاً من المرتزقة الأجانب والليبيين.

RT

وجاء في البيان أن المجرم موقوف بمعسكر التّكبالى وعلى المواطنين اللذين لحقهم ضرر منه تقديم بلاغاتهم حتّى يتمّ التحقيق معه في جرائمه وليُحال للنيابة العامة لينال جزاؤه

ناصر حاتم ـ الملف الليبي

المصدر: RT