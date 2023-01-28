أمير قطر وبن سلمان يحضران فورمولا "كور الدرعية إي بري 2023" (فيديو)

لبّى أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، دعوة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مساء السبت، وحضر سباق فورمولا "كور الدرعية إي بري 2023" المقام على حلبة الدرعية في العاصمة الرياض.

وذكرت صحيفة "الراية" القطرية، حضور الأمير تميم الحفل الذي صاحب السباق، متضمنا فقرات فنّية وثقافية ورياضية.

سمو الامير تميم بن حمد وسمو الامير محمد بن سلمان في #فورمولا_إي_الدرعية ، pic.twitter.com/esTnuIV19Y — خالد جاسم (@khalidjassem74) January 28, 2023

كما حضر السباق العديد من أصحاب السمو الملكي، الأمراء والشيوخ، والسعادة رؤساء الوفود وكبار المسؤولين.

المصدر: الراية القطرية