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أمير قطر وبن سلمان يحضران فورمولا "كور الدرعية إي بري 2023" (فيديو)

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أمير قطر وبن سلمان يحضران فورمولا
أمير قطر يلبي دعوة بن سلمان ويحضر فورمولا "كور الدرعية إي بري 2023"
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لبّى أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، دعوة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مساء السبت، وحضر سباق فورمولا "كور الدرعية إي بري 2023" المقام على حلبة الدرعية في العاصمة الرياض.

وذكرت صحيفة "الراية" القطرية، حضور الأمير تميم الحفل الذي صاحب السباق، متضمنا فقرات فنّية وثقافية ورياضية.

كما حضر السباق العديد من أصحاب السمو الملكي، الأمراء والشيوخ، والسعادة رؤساء الوفود وكبار المسؤولين.

المصدر: الراية القطرية

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