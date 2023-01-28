 
مباشر

تونس: 90% من الأطباء المتخرجين يغادرون البلاد سنويا

أخبار العالم العربي

تونس: 90% من الأطباء المتخرجين يغادرون البلاد سنويا
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/un9k

أعلن رئيس نقابة أطباء القطاع الخاص في تونس، سمير شطورو، أن 90 في المئة من الأطباء المتخرجين سنويا يغادرون البلاد للعمل في الخارج.

وخلال إشرافه على المؤتمر الانتخابي للنقابة المنعقد بالحمامات الجنوبية، أوضح شطورو أن 900 طبيب من إجمالي ألف متخرج من كليات الطب التونسية يغادرون البلاد، وهو رقم وصفه بأنه "مفزع".

وأضاف أن ذلك المؤشر السلبي، يتسبب وسط ما يعانيه القطاع الصحي من مشاكل، في انهيار قطاع الصحة في البلاد، وأشار إلى أن معدل أعمار الأطباء في القطاع الخاص يبلغ 60 سنة.

ولفت شطورو إلى أن عدد الأطباء في تونس يبلغ نحو 16 ألف طبيب، قائلا إن ذلك الرقم يراوح مكانه منذ سنوات بسبب هجرة الأطباء.

وأعرب رئيس نقابة أطباء القطاع الخاص عن خشيته من تفاقم الظاهرة إلى الحد الذي "لن نجد فيه طبيبا يعالجنا'' في ظل صمت السلطات. حسب تعبيره.

المصدر: "موزاييك"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا