تونس: 90% من الأطباء المتخرجين يغادرون البلاد سنويا

أعلن رئيس نقابة أطباء القطاع الخاص في تونس، سمير شطورو، أن 90 في المئة من الأطباء المتخرجين سنويا يغادرون البلاد للعمل في الخارج.

وخلال إشرافه على المؤتمر الانتخابي للنقابة المنعقد بالحمامات الجنوبية، أوضح شطورو أن 900 طبيب من إجمالي ألف متخرج من كليات الطب التونسية يغادرون البلاد، وهو رقم وصفه بأنه "مفزع".

وأضاف أن ذلك المؤشر السلبي، يتسبب وسط ما يعانيه القطاع الصحي من مشاكل، في انهيار قطاع الصحة في البلاد، وأشار إلى أن معدل أعمار الأطباء في القطاع الخاص يبلغ 60 سنة.

ولفت شطورو إلى أن عدد الأطباء في تونس يبلغ نحو 16 ألف طبيب، قائلا إن ذلك الرقم يراوح مكانه منذ سنوات بسبب هجرة الأطباء.

وأعرب رئيس نقابة أطباء القطاع الخاص عن خشيته من تفاقم الظاهرة إلى الحد الذي "لن نجد فيه طبيبا يعالجنا'' في ظل صمت السلطات. حسب تعبيره.

المصدر: "موزاييك"