إصابة 5 فلسطينيين برصاص إسرائيلي في بيتا جنوب نابلس

أصيب 5 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي قرب مدخل بيتا جنوب نابلس، بعد عملية القدس التي أسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين على الأقل.

مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، قال إن أحد الأشخاص أصيب برصاصتين في البطن، وتم نقله بشكل مستعجل إلى مستشفى رفيديا، وأشار إلى أن الإصابة خطرة، وأن المصاب يخضع لعمل جراحي.

إقرأ المزيد

وأضاف جبريل في تصريح لشبكة "قدس" أنه تم بعد ذلك تحريك سيارتي إسعاف، وتم التعامل مع أربع إصابات بالأرجل، نقلوا أيضا إلى المستشفى.

وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلت عن شهود عيان أن مركبة إسرائيلية أطلقت النار على عدد من الشباب عند مدخل بيتا ما أدى لتلك الإصابات.

وأضافت أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عند مدخل بيتا عقب إصابة الشبان، أطلقت خلالها الرصاص الحي، ما أدى لإصابة مواطنين بالرصاص.

المصدر: شبكة "قدس" + "وفا"