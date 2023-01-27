المستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينيين في مسافر يطا جنوب الخليل (فيديو)

هاجمت مجموعات مسلحة من المستوطنين الإسرائيليين مساء الجمعة منازل الفلسطينيين في مسافر يطا جنوبي الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد الناشط في لجان "الحماية والصمود" فؤاد العمور، بأن مجموعة من المستوطنين المسلحين من مستوطنة اتسخار مان الجاثمة على أراضي المواطنين شرق يطا، هاجمت منازل المواطنين في تجمع سادة الثعلا، وأطلقت الرصاص في محيط المنازل.

وأضاف أن المستوطنين رددوا عبارات عنصرية، والتهديد بقتل الفلسطينيين والعرب، ما أثار حالة من الخوف والرعب لدى الأطفال والنساء.

وأشار إلى أن هذا الاعتداء يأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات المستمرة التي يتعرض لها الأهالي في مسافر يطا، من قبل الاحتلال ومجموعات المستوطنين المتطرفين، بهدف الضغط عليهم وإجبارهم على ترك أرضهم وممتلكاتهم للاستيلاء عليها لصالح الاستيطان.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية