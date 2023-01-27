المغرب والإمارات والبحرين يشاركون في مؤتمر حول الدفاع السيبراني في إسرائيل

أفاد موقع i24 News الإسرائيلي بأنه سيتم تنظيم اجتماع رباعي بين مسؤولي النظم الأمنية السيبرانية في المغرب والإمارات والبحرين وإسرائيل في تل أبيب في الـ31 من يناير الجاري.

وأضاف موقع "i24 News" إنه سيتم مناقشة إنشاء إطار عمل إقليمي لتقوية المنظومة الدفاعية السيبرانية.

وذكر أن مشاركة المغرب إلى جانب الإمارات والبحرين في مؤتمر حول الأمن السبيراني في تل أبيب، خلال الفترة بين 30 يناير إلى غاية1 فبراير، سيشكل فرصة لإنشاء "إطار إقليمي متكامل لتعزيز الدفاع السيبراني الوطني والإقليمي".

وكانت قضايا الدفاع السيبراني على قائمة الاجتماع الذي عقد في 19 يناير في القدس بين مستشاري الأمن القومي للولايات المتحدة والإمارات والبحرين وإسرائيل.

وكانت الدول الأربعة قد اتفقت خلال اجتماع ديسمبر من عام 2022 في المنامة، على تسريع إنشاء منصة دفاع إلكتروني مشتركة، تهدف إلى مواجهة التهديد الإيراني، حسب ما صرح به رئيس مديرية الأمن السيبراني الإسرائيلية غابي بورتنوي، حيث أعلن أن المشروع سيحمل اسم "القبة الحديدية السبرانية"، في إشارة إلى نظام الدفاع الجوي الذي طورته شركة "رافاييل" الإسرائيلية.

وكان المدير السابق لمكتب الاتصال الإسرائيلي لدى المغرب، ديفيد غوفرين، قد أعلن بتاريخ 15 يوليو 2021، أن إسرائيل والمغرب وقعا في الرباط أول اتفاقية في مجال الحرب الإلكترونية "سايبر"، وهذه الاتفاقية تقضي بإقامة تعاون في البحث والتطوير ومجالات عملياتية في المجال السيبراني، وجرى توقيعها بمشاركة رئيس هيئة "السايبر" الإسرائيلي يجآل أونا، مع نظيره المغربي الجنرال مصطفى الربيع.

المصدر: موقع "i24 News" الإسرائيلي