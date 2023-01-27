ليبيا.. وزارة الحكم المحلي تبحث تعويض المتضررين في حرب طرابلس

طالب وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات بحكومة الوحدة المؤقتة بليبيا مصطفى أحمد سالم، بضرورة الإسراع في صرف المستحقات المالية المخصصة لأهالي المتضررين من حرب طرابلس 2019/2020.

وعقد وكيل وزارة الحكم المحلي اجتماعا ضمّ المتضررين من حرب طرابلس لبحث ملفاتهم ومتابعة إجراءات تعويض المتضررين.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات العملية لتعويض المتضررين.

وأوضح مصطفى أحمد سالم أن صرف هذه التعويضات يساهم في إعادة بناء واستقرار المناطق التي عانت من النزوح والتهجير.

وأعلنت اللجنة المركزية للتعويضات التابعة لوزارة الإسكان بحكومة الوحدة المؤقتة، في سبتمبر الماضي بدء استقبال الملفات الخاصة بالمواطنين المتضررة منازلهم بمناطق الاشتباكات عن طريق المجالس البلدية التي وقعت في نطاقها هذه الاشتباكات.

المصدر: موقع "الجماهيرية"