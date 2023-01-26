سوريا.. مقتل طبيب واثنين من الشرطة باشتباكات جنوبي البلاد

قتل الطبيب علي السعد، وشرطيان خلال اشتباكات بين قوات الأمن، ومجموعة مسلحة في مدينة درعا جنوب غربي البلاد.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر أمني أن "طبيبا قتل في مدينة درعا إثر إصابته بطلق ناري طائش نتيجة اشتباك بين مجموعة مسلحة ومجموعة أمنية".

وأوضح أن "الاشتباكات بدأت بحدود الساعة التاسعة إلا ربعا من مساء اليوم الخميس (بالتوقيت المحلي)، قرب مشفى الشرق عند دوار الدلة المتاخم لحي النازحين وسط مدينة درعا، وأسفرت أيضا عن مقتل شرطيين اثنين".

وأضاف المصدر أن "المجموعة المسلحة تعمل بتجارة المخدرات ولاذت بالفرار وتمت مصادرة السيارة التي كانت تستخدمها".

وكانت السلطات السورية أعلنت، الجمعة الماضية، مقتل أحد قياديي تنظيم "داعش"، في عملية شنتها الأجهزة الأمنية السورية في بلدة المزيريب بريف درعا.

وذكرت وكالة "سانا" في حينه أن "العملية أسفرت عن مقتل أحد متزعمي تنظيم داعش الإرهابي، وهو محمد علي الشاغوري الملقب بأبو عمر الشاغوري، أحد القيادات المتبقية لتنظيم داعش، والمسؤول عن عمليات الاغتيال والاعتداءات، التي كانت تجري في ريف درعا الغربي".

وفي 18 من الشهر الجاري، أعلنت الداخلية السورية مقتل ضابط برتبة رائد، من مرتب وحدة المهام الخاصة في دمشق، وإصابة شرطيين من قوة وحدة المهام الخاصة في درعا، وثلاثة مدنيين؛ بانفجار عبوة ناسفة في ساحة بصرى بمدينة درعا، لدى مرورهم بالقرب منها.

المصدر: وكالة "سبوتنيك"