"سانا": القوات الأمريكية و"قسد" تختطف مدنيين في ريف الحسكة

داهمت القوات الأمريكية ومسلحون من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) قرية الدردارة بريف الحسكة شمال شرقي سوريا، وخطفوا عددا من سكان القرية بعد تفتيش منازلهم.

ونقلت الوكالة عن مصادر أهلية أن "مجموعات مسلحة تابعة للاحتلال الأمريكي وميليشيا "قسد" حاصرت عددا من المنازل، عبر سيارات رباعية الدفع وعربات مدرعة في قرية الدردارة القريبة من الحدود السورية العراقية بريف اليعربية، وأقدمت على تفتيشها والعبث بمحتوياتها، واختطاف عدد من المدنيين، واقتادتهم إلى جهة مجهولة".

وأشارت مصادر الوكالة إلى أن "حالة من الخوف والهلع سادت بين الأهالي نتيجة للممارسات الإرهابية لقوات الاحتلال الأمريكي والميليشيا"، ولفتت إلى "انتشار عدد من مدرعات الاحتلال وآليات للميليشيا منذ الأمس على طول الطريق الواصل بين رميلان وقرية العلكانة بريف رميلان، ونشرت حواجز مسلحة، وبدأت حملة تفتيش للآليات والبطاقات الشخصية للأهالي". حسب الوكالة.

المصدر: وكالة "سانا"