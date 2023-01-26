"الاحتلال أصبح مطمئنا".. قطر تدين الهجوم الإسرائيلي على جنين وتحمل تل أبيب المسؤولية

أدانت قطر الهجوم الإسرائيلي على جنين ومخيمها، الذي أدى إلى مقتل 9 فلسطينيين وجرح آخرين.

واعتبرت قطر في بيان صدر عن وزارة الخارجية، يوم الخميس، أن "هذا العدوان امتداد لجرائم الاحتلال الشنيعة والمروعة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل".

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وأكدت أن "الاحتلال الإسرائيلي أصبح مطمئنا أكثر من أي وقت مضى لعدم المساءلة والإفلات من العقاب، ما شجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وقتل المدنيين ومن ضمنهم الأطفال والنساء والمسنين، واستباحة المستشفيات والمرافق المدنية الحيوية".

وحملت الوزارة "سلطات الاحتلال وحدها مسؤولية اتساع دائرة العنف التي ستنتج عن هذا التصعيد الممنهج ضد الشعب الفلسطيني".

وشددت على أن "الالتزام بالقوانين الدولية والقضايا الإنسانية لا يمكن تجزئتها أو تطبيقها في مكان ما من العالم، ونسيانها أو تجاوزها في مكان آخر، لأن في ذلك ازدواجية غير مقبولة، ولأن حرمة دماء الناس وحقوقهم متساوية مهما اختلفت الأماكن".

وقالت إنه "لم يعد ممكنا تفهم استمرار الاحتلال بسبب السياسات الانتقائية في تطبيق قرارات الشرعية الدولية، وتفضيل سياسات القوة وفرض الأمر الواقع على مبادئ العدالة والإنصاف".

وجددت وزارة الخارجية موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.

بيان : قطر تدين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الوحشي على مخيم جنين#الخارجية_القطريةpic.twitter.com/UPAfy8zvZo — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) January 26, 2023

المصدر: الخارجية القطرية