بالفيديو.. إحباط عملية تهريب مخدرات في مطار بيروت

أحبطت الأجهزة الأمنية اللبنانية عملية تهريب مخدرات عبر مطار بيروت الدولي، كان سينفذها مواطنان برازيليان.

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان إنه توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية لمكافحة عمليات تهريب المخدرات، عن قيام شخصين من الجنسية البرازيلية بتهريب كمية من مادة الكوكايين إلى لبنان، من خلال ابتلاعها.

وأوضحت أنه على أثر ذلك، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت عناصر المكتب المذكور الى تحديد هويتيهما، وهما: ا. ك. (من مواليد عام 1997، برازيلي)، وج. ن. (من مواليد عام 1992، برازيلية). كما وأسفر التعاون الدولي مع المكتب إلى تحديد وقت وتاريخ وصولهما إلى مطار بيروت.

وأعلنت أنه تم توقيفهما وضبط 2 كلغ من مادة الكوكايين داخل 156 كبسولة، وقطعة بيضاوية الشكل زنتها 149 غ. وذلك بعد استخراجها من جسميهما باعتماد الطرق المتعارف عليها دوليا وبإشراف رئاسة مركز الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الطبي.

إحباط عملية تهريب مخدرات إلى لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي من قبل مكتب مكافحة المخدرات المركزي.https://t.co/ZbNUGq2jb8#قوى_الأمن#الأمن_أمانةpic.twitter.com/7huzEOwT0v — قوى الامن الداخلي (@LebISF) January 26, 2023

المصدر: RT