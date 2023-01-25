معالم عربية على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر

أضيفت آثار مملكة يمنية قديمة ومنطقة معارض خرسانية لبنانية حديثة اليوم الأربعاء إلى قائمة "اليونسكو" لمواقع التراث العالمي المعرضة للخطر.

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وذكر "اليونسكو" أنه تم إدراج المعالم السبعة الرئيسية لمملكة سبأ اليمنية القديمة، ومعرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس على لائحة وكالات الأمم المتحدة في "إجراء عاجل"، على أمل الحفاظ على المواقع المهملة بشكل أفضل.

وأضافت اليونسكو أن "الموقعين سيحصلان الآن على مساعدة تقنية ومالية معززة".

جدير بالذكر أن مملكة سبأ اليمنية التي تعود لعصور ما قبل الإسلام، والتي كانت تمتد من صنعاء إلى مأرب، وتقع الآن على أحد الخطوط الأمامية الرئيسية التي تفصل الحوثيين عن قوات التحالف العربي بقيادة السعودية.

وتمت الإشارة إلى التهديد بالدمار جراء الصراع المستمر باعتباره السبب الرئيسي لإضافة المعالم السبعة التي تشمل العديد من المعابد القديمة وسدا وأنقاض مأرب القديمة.

🔴خبر عاجل!



أدرجت للتو معالم مملكة سبأ - مأرب 🇾🇪، في قائمة #اليونسكو للتراث العالمي وفي قائمة التراث العالمي المعرض للخطر.#التراث_العالميpic.twitter.com/Yy4230iXCP — اليونسكو (@UNESCOarabic) January 25, 2023

من جهة أخرى، تم تصميم معرض رشيد كرامي الدولي، أحد معالم الحداثة في لبنان، خلال الستينيات كجزء من سياسة أوسع لتحديث البلاد، حيث أدى نقص التمويل إلى توقف البناء بشكل مستمر قبل أن يتم في نهاية المطاف التخلي عن الموقع نصف المبني في أعقاب اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية خلال منتصف السبعينيات.

وفي السنوات الأخيرة، جذب الموقع، الذي تبلغ مساحته 70 هكتارا (173 فدانا)، وتبرز فيه قاعة للحفلات الموسيقية على شكل بوميرانغ، انتباه العديد من المطورين.

وأشارت "اليونسكو" إلى أنها أضافت الموقع بعد مخاوف بشأن "حالة الحفظ" والمخاوف من أن استحداث تجديدات عليه يمكن أن يقوض "سلامة المجمع".

المصدر: "أ ب"