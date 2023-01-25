وسط حالة من التوتر بين البلدين.. رئيس وزراء إثيوبيا يزور السودان

يزور رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، غدا الخميس، العاصمة السودانية الخرطوم، وسط حالة من التوتر بين البلدين جراء نزاع حدودي مستمر منذ عقود.

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وقال مصدر دبلوماسي إن "أبي أحمد سيزور الخرطوم غدا الخميس وسيلتقي رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان". فيما لم تصدر بيانات رسمية حتى الآن عن الزيارة المرتقبة.

يذكر أن البرهان كان التقى أحمد، منتصف شهر أكتوبر الماضي، وأكد خلال جلسة المباحثات على هامش منتدى "تانا" حول قضايا السلم والأمن في إفريقيا في مدينة بحردار الإثيوبية، أنه من الممكن التوصل لاتفاق بشأن القضايا الفنية لسد النهضة.

وشدد على أن القضايا العالقة بين الدولتين يمكن حلها عبر الحوار مؤكدا حرص السودان على الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع الجارة إثيوبيا.

المصدر: وكالات