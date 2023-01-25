الأردن يستقبل أكبر مكتبة عائمة في العالم

ترسو سفينة "لوغوس هوب"، التي تحمل على متنها "أكبر مكتبة عائمة" في العالم، اليوم الأربعاء، في ميناء مدينة العقبة بالأردن.

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ويتضمن برنامج السفينة، التي ستفتح أبوابها للجمهور غدا الخميس، بيع الكتب بأسعار رمزية ومخفضة، وتوزيع بعض الهدايا التذكارية، مثل الحقائب والأكواب والأقلام والميداليات والأساور، تقديرا لهم على زيارتها.

وفي وقت سابق، قال مدير مشروع المكتبة العائمة في الأردن، غابولاني ملامبو، إن "سفينة دولوس شقيقة لوغوس هوب زارت ميناء العقبة في عام 2005، واستقبلت قرابة 33 ألف زائر"، متوقعا أن تستقبل لوغوس هوب 60 ألف زائر هذا العام.

وأضاف ملامبو أن السفينة التي يبلغ طولها 132 مترا، أكبر مكتبة عائمة في العالم، وتديرها منظمة "دجي بي اي شيبس" غير الربحية، مقرها في ألمانيا، بهدف نشر المعرفة والأمل في كل ميناء تزوره.

ووقع اختيار مدينة بورسعيد المصرية لتكون أولى وجهاتها في العام الجديد، ومن بعدها مدينة العقبة.

وأوضح أن المنظمة تعمل على تسيير السفن المشابهة منذ عام 1970، واستقبلت أكثر من 94 مليون زائر، لافتا النظر إلى أن السفينة لوغوس هوب زارت أكثر من 480 ميناء في 150 دولة في العالم، واستقبلت خلال 13 عاما قرابة 49 مليون زائر على متنها، وما تزال ترفع شعار "تبادل المعارف وتقديم المساعدة والأمل" في كل ميناء تزوره.

المصدر: وكالات