روسيا ومصر تناقشان الأوضاع الراهنة بشأن أوكرانيا

أعلنت السفارة الروسية لدى القاهرة عن لقاء جرى بين نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين مع السفير المصري لدى روسيا نزيه النجاري لبحث العلاقات الثنائية.

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ووفقا للسفارة جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول قضايا التعاون الثنائي في إطار الأمم المتحدة ضمن المنصات الدولية الأخرى، كما تم التطرق إلى الأوضاع في أوكرانيا ومسألة حل النزاعات في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.

وشدد الطرفان على أهمية مواصلة التنسيق، على مستوى السياسة الخارجية، بين موسكو والقاهرة في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: RT