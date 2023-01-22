محامو مصر ينهون إضرابهم عن العمل أمام محاكم الجنايات

قرر أعضاء نقابة المحامين المصرية إنهاء إضرابهم عن العمل أمام محاكم الجنايات بعد إخلاء سبيل 6 من زملائهم صدرت بحقهم الأسبوع الماضي أحكاما بالحبس لمدة عامين بمحافظة مرسى مطروح.

وفي بيان لها، قالت النقابة إنه "تقرر إلغاء تعليق العمل والحضور أمام محاكم الجنايات والتحقيقات أمام النيابة العامة، في كافة أنحاء الجمهورية".

وقررت محكمة استئناف اليوم الأحد إخلاء سبيل المحامين الستة وحددت موعدا للنطق بالحكم خلال جلسة في الخامس من فبراير المقبل، في حين كانت النقابة قد قررت الخميس تعليق العمل والحضور أمام محاكم الجنايات وتحقيقات النيابة العامة في كافة أنحاء البلاد "لأجل غير مسمى"، اعتراضا على الحكم الصادر بحق ستة محامين إثر مشاجرة بالأيدي نشبت بينهم وبين ثلاثة موظفين بديوان محكمة في المحافظة الساحلية.

وتظاهر آلاف المحامين المصريين الشهر الماضي أمام مقر نقابتهم بوسط القاهرة، في خطوة نادرة، احتجاجا على منظومة الفاتورة الإلكترونية الجديدة التي أدخلتها وزارة المالية والتي تسعى للاستفادة من عائدات الاقتصاد الموازي الضخم في البلاد.

المصدر: "فرانس برس"