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القوات المسلحة المصرية ترسل عددا من عناصرها في بعثة إلى مكة المكرمة

أخبار العالم العربي

القوات المسلحة المصرية ترسل عددا من عناصرها في بعثة إلى مكة المكرمة
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أرسلت القوات المسلحة المصرية عددا من أفرادها في بعثة إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.

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وبحسب بيان للقوات المسلحة، تضم البعثة عددا من القادة والضباط وضباط الصف والمتقاعدين والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأسرهم وعددا من أسر شهداء القوات المسلحة.

وتنفيذا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة باتخاذ التدابير لتيسير إجراءات البعثة، قامت إدارة الشؤون المعنوية بالإعداد والتجهيز المتميز لبعثة العمرة بدءا من السفر والإقامة والتنقلات والإعاشة اليومية والرعاية الصحية، وذلك من أجل أداء الشعائر بكل سهولة ويسر.

وعبر المعتمرون عن شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة لما تقدمه من كل أوجه الرعاية لأبنائها، داعين المولى عز وجل أن يتقبل منهم المناسك وأن يحفظ مصر والقوات المسلحة من كل مكروه وسوء.

المصدر : مصراوي

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