مستشار السيسي يحذر المصريين من "كوكتيل الدواء"

حذر مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية محمد عوض تاج الدين، المصريين مما يسمى "كوكتيل دواء" لعلاج البرد وغيره من الأمراض.

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وقال تاج الدين في تصريحات صحافية: "مفيش حاجة اسمها كوكتيل دواء لعلاج البرد أو غيره من الأمراض ومفيش دواء يتاخد بدون روشتة"، مردفا بـ: "سنقوم بوضع خطوط استرشادية خلال العام الحالي للتعامل مع الوضع الوبائي وفق تطوراته".

ونوه مستشار الرئيس للصحة، بأن هناك أمراضا تسمى (متلازمة ما بعد كورونا)، وهي أخطر المشاكل التي تصيب رئة مريض كورونا، مشيرًا إلى أن هناك نحو من 10 إلى 15% يتعرضون لمشاكل خطيرة في الرئة بعد إصابتهم بفيروس كورونا، وهناك دائمًا احتمالية في وجود علاقة بين الأورام السرطانية وبين فيروس كورونا ولكن لا يوجد دليل علمي موثق حتى الآن.

وأشار إلى أنه لم يثبت حتى الآن وجود مشكلات حول جودة التطعيمات وعلاقتها بتزايد حالات الإصابة، مؤكدًا أن هناك عددا كبيرا من الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي ومعظمها معدية، وقد تزيد نسب الوفيات بارتفاع أعداد الإصابات.

وأضاف عوض تاج الدين، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، مساء الخميس، أن هناك فئات يجب أن تأخذ التطعيم خاصة من تجاوز سن الـ65 عامًا ويعاني من أمراض مزمنة، مشددًا على ضرورة متابعة الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مع الطبيب حال إصابتهم بأي أمراض تنفسية.

وأشار الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية والوقائية، إلى أن التذكرة الطبية يكتبها طبيب متخصص خاصة في حالة احتياج المريض للعلاج بالمضادات الحيوية، موضحًا أن كل نوع من المضادات الحيوية له وظيفة محددة والطبيب المعالج للحالة هو من يختار النوع وفقًا للحالة الصحية للمريض.

المصدر: وسائل إعلام مصرية