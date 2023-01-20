"موزاييك إف إم": أمير مغربي يمنع من دخول تونس

أفادت إذاعة "موزايك إف إم" نقلا عن مصادر مطلعة بأن السلطات التونسية منعت أميرا مغربيا من دخول البلاد للمشاركة في ندوة دولية للصحيفة الفرنسية ''لوموند دبلوماتيك".

ونقلت "موزاييك إف إم" عن مصادر قريبة من منظمي الندوة أن السلطات التونسية في مطار تونس قرطاج الدولي، منعت الأمير المغربي هشام العلوي من دخول تونس فور وصوله إلى المطار للمشاركة في ندوة دولية للصحيفة الفرنسية ''لوموند دبلوماتيك''.

في حين أوضحت "موزاييك إف إم" أنه في اتصالها بمصالح الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية، نفت مصادر أي علم للوزارة بمنع الأمير المغربي والباحث في جامعة هارفرد من دخول تونس، بينما ذكرت صحيفة "القدس العربي" أن الأمير المغربي "المعروف بمواقفه المعارضة للقصر الملكي" ينتظر رفقة زوجته مليكة بن عبد العالي الترحيل حيث من المنتظر أن يعود على متن طائرة الخطوط الملكية المغربية إلى الدار البيضاء هذه الليلة.

والأمير وهو ابن عم ملك المغرب محمد السادس، وقد صرح لصحيفة "القدس العربي" بأن "معاملة الشرطة التونسية كانت لائقة ومحترمة، ولكن دون تبرير مقنع للمنع خاصة وأنه كان سيشارك في ندوة ثقافية تتحدث عن الربيع العربي"، بحسبما نقلت "موزاييك إف إم".

جدير بالذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها ترحيل الأمير هشام العلوي من تونس، إذ وقعت حادثة مماثلة في عام 2017، حيث صرحت الناطقة باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش آنذاك، أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي مستاء لما حصل للأمير، وأشارت بأن عملية الترحيل تمت وفق إجراءات ادارية آلية لم يتم الرجوع فيها للمسؤولين.

المصدر: "موزاييك إف إم"