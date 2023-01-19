الاحتفالات تعم بلدة عارة بعد الإفراج عن الأسير الفلسطيني ماهر يونس (فيديو+ صور)  

أفرجت السلطات الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن عميد الأسرى الفلسطينيين والعرب ماهر يونس (64 عاما) بعد أن أمضى 40 عاما في سجونها.

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وزار ماهر يونس قبر والده أول ما دخل القرية بعد 40 عاما من الاعتقال، واستقبلته عائلته بحفاوة، وسط احتفالات كبيرة بين أبناء بلدة عارة، فيما قامت والدته بإلباسه عباءة العريس وطوقا من الزهور وسط انغمار دموع الفرحة. كما تمنت الحرية لكل أسير في السجون الإسرائيلية.

من جهته، قال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) في بيان: "السلطات الإسرائيلية أفرجت عن ماهر يونس بعد اعتقال دام 40 عاما". وأشار البيان إلى أن "يونس في طريقه إلى البيت بعد أن تنسم الحرية".

ويونس من بلدة عارة (شمالي إسرائيل)، واعتقل في 18 يناير 1983، وحكم عليه بالسجن المؤبد.

ووفق نادي الأسير، فإن السلطات الإسرائيلية حددت المؤبد للأسير يونس بـ 40 عاما.

المصدر: وكالات