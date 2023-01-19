رئيس وزراء فلسطين: الاحتلال الإسرائيلي هو العائق الأكبر أمام التنمية

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن "العائق الأكبر أمام عملية التنمية في فلسطين هو الاحتلال الإسرائيلي واستمراره بالسيطرة على كافة مقدراتنا وحرماننا من استغلالها".

وخلال استقباله مدير عام الوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي بورد فيغار سولهجيل، في رام الله، طالب اشتية المجتمع الدولي "بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها وإجراءاتها، والحفاظ على حل الدولتين".

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وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن اشتية "ثمّن الدعم النرويجي المستمر لفلسطين على كافة المستويات، من منطلق الإيمان بقيم العدالة والسلام وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة"، ووصف النرويج بأنها "تشكل الذاكرة التراكمية لعملية السلام".

وبحث رئيس الوزراء الفلسطيني مع مدير الوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي، "تعزيز التعاون ودعم المشاريع التنموية في فلسطين".

المصدر: "وفا"