الجزائر.. إيقاف 63 تاجر مخدرات وإحباط تهريب كميات ضخمة عبر الحدود مع المغرب

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الجزائري بالتنسيق مع مصالح الأمن 63 تاجر مخدرات، وأحبطت محاولات إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب.

وحسب حصيلة لوزارة الدفاع الجزائرية، شملت الفترة الممتدة بين 11 و17 يناير، تُدر كمية المحجوزات بـ7 قناطير و52.2 كيلوغرام من الكيف المعالج.

كما تم ضبط 1.35 كيلوغرام من مادة الكوكايين و72.949 قرص مهلوس.

هذا، وأوقفت مفارز للجيش 180 شخصا بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام وتندوف.

وتم ضبط مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف و48 مركبة و54 مولدا كهربائيا و71 مطرقة ضغط و7 أجهزة كشف عن المعادن، و17.2 طن من خليط الحجارة والذهب الخام، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

وأفادت وسائل إعلام جزائرية بأنه تم توقيف 13 شخص وضبط 12 بندقية صيد و3 مسدسات آلية.

المصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية