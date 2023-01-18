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"مترو الأنفاق ورحلة لتل أبيب والقدس".. منشور يثير ضجة واسعة في مصر والحكومة ترد

أخبار العالم العربي

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علقت هيئة مترو الأنفاق بالقاهرة على ما يتردد حول تنظيم رحلات إلى تل أبيب والقدس، من قبل هيئة المترو.

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ونفي أحمد عبدالهادي بكير، المتحدث الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو ما تم نشره ببعض صفحات السوشيال ميديا بخصوص تنظيم رحلة إلى مدينة القدس وزيارة تل أبيب.

وأكد متحدث مترو الأنفاق في بيان، أن هذا الخبر عار تماما من الصحة، مضيفا أنه تم إختراق الصفحة الخاصة بجمعية الحج والعمرة بالفيس بوك بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ونشر إعلان عن تنظيم الرحلة لا أساس له من الصحة.

أهابت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، في البيان بجموع المواطنين، بضرورة تحري الدقة عند نشر أي أخبار تتعلق بهذا المرفق الحيوي الهام الذي يخدم ملايين الركاب يوميا.

المصدر: القاهرة 24

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