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وزير المالية السعودي: نسعى لتغيير طريقة تقديم المساعدات للحلفاء

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وزير المالية السعودي: نسعى لتغيير طريقة تقديم المساعدات للحلفاء
AFP
السعودية
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أشار وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إلى أن المملكة اعتادت تقديم المنح والمساعدات لحلفائها مباشرة دون قيد أو شروط، وهي الآن تسعى لتعديل ذلك.

وأضاف خلال مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا، "اعتدنا تقديم منح وودائع مباشرة دون قيود ونقوم بتغيير ذلك"، مضيفا أن السعودية تشجع دول المنطقة على إجراء إصلاحات.

وقال نحن في حاجة لأن نشهد إصلاحات نفرض ضرائب على شعبنا ونتوقع من الآخرين فعل الأمر نفسه وأن يبذلوا جهدا".

وتابع قائلا: "نريد المساعدة لكننا نريد منكم الاضطلاع بدوركم".

المصدر: "رويترز"

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